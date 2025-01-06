Antalyalılar 2025’in ilk günlerine türkülerle ’merhaba’ dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti’nce Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’ndaki yeni yıl konseri düzenlendi. Şef Yiğit Aktı’nın yönetiminde konuk sanatçı Zafer Taşdan ile müzikseverler eşsiz bir deneyim yaşadı.

Yurdun dört bir yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede halk oyunları ekibi de konsere renk kattı. Hareketli türkülerde sahne önündeki vatandaşlar ekiple birlikte halay çekti. Konsere katılan müzikseverler türkü dolu bir gece yaşadı.