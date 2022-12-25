Eskişehir’in tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bıçak kılıfı imal eden Murat Kızılaslan, “Deri ne kadar kalın olursa kılıfı da o kadar güzel ve estetik olur” dedi.

Eskişehir’in tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bıçak kılıfı imal eden Murat Kızılaslan, “Deri ne kadar kalın olursa kılıfı da o kadar güzel ve estetik olur” dedi.

Eskişehir Sıcak Sular bölgesinde yer alan tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bıçak kılıfı imalatı yapan Murat Kızılaslan, yıllardır icra ettiği mesleğinin inceliklerinden bahsetti. Zanaatına ilkokul 5’inci sınıftan sonra başladığını belirten 55 yaşındaki usta Kızılaslan, çıraklığının ilk zamanlarında sürekli çivi doğrulttuğunu anlattı. 1990 yılında Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e göç ettiklerini söyleyen Kızılaslan, “Benim asıl mesleğim ayakkabı tamirciliği fakat talep geldikçe dana derisinden bıçak, balta ve satır kılıfları da yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Kılıflar ya dikişli ya da perçinli oluyor”

“İşlerimde genellikle dana derisi kullanıyorum” diyen Kızılaslan, “Deri türü biraz sert olduğu için ıslatıp yumuşatıyorum ve bıçağın şekline getiriyorum. Sonrasında ise falçatayla deriyi kesiyorum. Bıçağın ucu deriyi kesmesin diye içine taban astarı döşediğim de oluyor. Fakat kalın deride astara gerek kalmıyor. Açıkçası deri ne kadar kalınsa kılıçta o kadar güzel ve estetik oluyor. İsteğe göre kılıflar ya dikişli ya da perçinli oluyor. Açıkçası Eskişehir’de benden başka bıçak kılıf ustası yok. Beni kılıf yaparken en çok zorlayansa makinemin yetersizliğinden dolayı dikiş dikememesidir” şeklinde konuştu.

“90’larda hanımın isteği üzerine Eskişehir’e geldik”

Antalyalı esnaf Kızılaslan, çocukluk yıllarında kısa bir süre bisikletçide çalıştığını fakat o işe yatkın olmadığını anlayınca ayrıldığını ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çıraklığa ilk başladığımda ustamın emri üzerine durmadan montaj çivisi düzeltiyordum. Babam bana işte ne yaptığımı sorduğunda ise düz bir tahta üzerinde sadece çivilerle uğraştığımı söylemiştim. Tüm gün neredeyse ellerim patlayacak gibi oluyordu. Çok sonra anladım ki rahmetli ustam, parmaklarım pişip güçlensin istiyormuş. Afyon’da 1986 yılında bir dükkan açtım ama işler istediğim gibi yürümedi. Sonrasında ise 90’larda hanımın isteği üzerine Eskişehir’e geldik. Benim asıl mesleğim ayakkabı tamirciliği fakat siparişler üzerine bıçak, balta ve satır kılıfları da yapıyorum.”