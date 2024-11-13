Antalya’da ki Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere kapılarını açtı. Doğayla iç içe bir ortamda bilim, sanat ve spor etkinliklerine katılma fırsatı bulan öğrenciler, hem yeni bilgiler ediniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesi Boğazkent’te hayata geçirilen Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle öğrencileri ağırlayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Doğayla iç içe olma fırsatı bulan öğrenciler hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buluyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’ndan gelen bir ekip de çocuklara müziğe dair bilinç kazandırmak amacıyla ritim dersleri veriyor. Bu eğitimle, çocukların müziğe olan ilgileri desteklenirken bilinçli birer birey olarak gelişmelerine katkıda bulunuluyor.

Doğayla iç içe etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Bilim Köyü sorumlusu Emel Demir, Bilim Köyü’nde 10-14 yaş arası öğrenciler için eğitici etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Demir, “Burada öğrencilerimiz, doğayla iç içe bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyor. Alanında uzman eğitimcilerle çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

"Kuş göçleri ve doğal yaşam hakkında bilgi edindiler"

Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, Bilim Köyü’nde çocuklara bölgenin doğal özelliklerini tanıtmak amacıyla kuş göçleriyle ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Karaardıç, “Boğazkent, kuş göçleri açısından çok önemli bir bölge. Burada yıllardır süren araştırmalar yapıyoruz. Ara tatilde öğrencilere göç eden kuşların özelliklerini, kuş halkalamanın nasıl yapıldığını ve burada böyle bir istasyon kurmamızın nedenlerini anlattık” dedi.

“Buraya tekrar gelmeyi çok isterim”

Etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılan velilerden Emel Arslan, “Çocuklarımızın böyle güzel bir tesiste eğlenerek vakit geçirmeleri bizim için çok iyi oldu. Bilim Köyü’nde yapılan etkinliklerden çok memnunuz” diye konuştu. Öğrencilerden Fatma Zehra Ardıç ise Bilim Köyü’ndeki etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni arkadaşlar edindim, kuşlar hakkında bilgiler öğrendik. Öğretmenlerimi ve burada tanıştığım arkadaşlarımı çok sevdim,” dedi. Diğer bir öğrenci Abdil Aydın da “Burada futbol, basketbol, voleybol oynama fırsatı buldum, ayrıca ritim dersi aldık. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim” dedi.