Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Sultan Efe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bazı hizmet binalarının tadilat ve onarımı karşılığında Muratpaşa’da yapımı devam eden “Sultan Efe Ortaokulu”nun isim hakkı için protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Sultan Efe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bazı hizmet binalarının tadilat ve onarımı karşılığında Muratpaşa’da yapımı devam eden “Sultan Efe Ortaokulu”nun isim hakkı için protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Sultan Efe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bazı hizmet binalarının tadilatı ve onarımı karşılığında Muratpaşa’da yapımı devam eden 24 derslikli okula “Sultan Efe Ortaokulu” adı verilmesine dair protokol imzaladı. Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve hayırsever Sultan Efe katıldı.

“İyi ki varsınız”

Hayırsever Sultan Efe’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Antalyalı hayırseverlerimiz şehrimize değer katmaya devam ediyor. Turizmde öncü şehir Antalya’mız, hayırseverde de öncü şehir. Canı gönülden söylüyorum ki bu işin parayla bir ilgisi yok. Gönlü güzel insanların yapacağı bir iş. Gönlü güzel insanlarımız bu güzel ve anlamlı hayrı yapıyor. Sizin gibi hayırseverlerimize ihtiyacımız var. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Hem vatandaş hem bir vali hem de Antalyalılar olarak sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sayınızı arttırsın” diye konuştu.

“Çok güzel ve anlamlı bir iş yapıyorsunuz”

Eğitime yapılan yatırımların her zaman çok önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Çok güzel ve anlamlı bir iş yapıyorsunuz. Keşke parası olan herkes sizin kadar güzel düşünceli olsa ve böyle işlere imza atsa. Eğitimle yatıp eğitimle kalkan bir valiyim. Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi çok önemli. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımız. Antalya’da göreve başladığımdan beri birçok protokol gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Rabbim hayrınızı kabul etsin.”

Protokolde konuşan hayırsever Sultan Efe ise; “Böyle bir hayra vesile olduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.