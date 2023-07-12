Kepez Belediyesi, Milli Mücadele Şehidi Antalyalı Hakkı Çavuş’un isminin verildiği caddenin, altyapı kazı çalışmalarıyla bozulan asfalt ve kaldırımını yeniliyor.

Kepez Belediye Meclisi, ticari hareketliliğin yoğun olduğu bu yola; İzmir’in, Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında 9 Eylül 1922 günü şehit düşen Antalyalı Hakkı Çavuş’un isminin vermişti. Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı kazı çalışmaları neticesinde asfalt zemininde bozulmaların yaşandığı Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’nde, asfalt yenileme çalışması başlattı.

Önce asfaltı yenileniyor

Sıcak asfalt seriminden önce asfalt kazıma makinesi frezeyle, caddenin ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfaltı kaldırıldı. Asfalt hafriyatı kamyonlarla belediyenin hafriyat geri dönüşüm tesisine taşındı. Daha sonra asfaltlama makinesi finişer yardımıyla, caddenin zeminine sıcak serilmeye başlandı. Cadde, 8 santimetre kalınlığında sıcak asfaltla kaplanıyor. Gülveren Mahallesi 3709 Sokak’ta da sıcak asfalt hizmeti gerçekleştirilecek. Genişliği 17 metre, uzunluğu Bin 150 metre olan cadde ile 3709 Sokak’ta, toplam 17 bin metrekarelik yol güzergâhında 3 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Asfaltlama çalışması, yol şerit çizgilerinin boyanmasından sonra tamamlanacak.

Kaldırımı da sil baştan yapılacak

Fen İşleri Müdürlüğü, Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’nin hizmet ömrünü tamamlayan kaldırımını da önümüzdeki günlerde yenileyecek. Böylelikle caddenin yaya trafiği zemini güvenli ve konforlu hale getirilmiş olacak. Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla isminin önemine yakışan modern bir şehir estetiğine kavuşmuş olacak.

Esnaf yenileme çalışmasından memnun

Cadde esnafı ve mahalle sakinleri, Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’nin asfalt ve kaldırımının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hakan Hakan Tütüncü’ye, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yatırım programı planlaması çerçevesinde Gülveren ve Yeşilyurt mahallelerinde asfalt, kaldırım ve yol bakım çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler.