Antalya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Almanya Nürnberg Belediyesi’nin düzenlediği ve tüm kardeş şehirlerinden gençlik gruplarının davet edildiği “Gençlik Barışta Birleşiyor” başlıklı uluslararası gençlik kampına katılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yakın işbirliği içerisinde olduğu Almanya Nürnberg Belediyesi, Nürnberg Gençlik Derneği ile birlikte tüm kardeş şehirlerinden gençlik gruplarının davet edildiği “Gençlik Barışta Birleşiyor” başlıklı uluslararası gençlik kampı düzenliyor. Kampa Antalya’dan da 8 genç katılacak.

SON BAŞVURU 31 0CAK

7 -14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleşecek gençlik kampı için son başvuru tarihi 31 Ocak Cuma günü. 18 – 25 yaş arasında en az B1 seviyesinde İngilizce yeterliliği olan katılımcı adayların İngilizce öz geçmişini ve Gençlik Kampı’na neden katılmak istediğini yazacağı motivasyon mektubunu [email protected] adresine iletmesi gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonrası adaylar; İngilizce mülakata davet edilecek. Değerlendirmeler cv, motivasyon mektubu ve mülakatlara göre yapılacak.

BARIŞ VE GELECEK İÇİN BULUŞACAKLAR

Dünyanın dört bir yanından 200 gencin katılması beklenen kampın amacı, gençlerin birbirlerini tanımalarına, şehirlerini ve ülkelerini tanıtmalarına sağlayarak, kardeş şehirlerin gençleri arasında kalıcı ortak bağlar oluşturmak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülecek olan etkinliğe Antalya’dan 8 gencin katılması hedefleniyor. “Gençlik Barışta Birleşiyor” isimli Uluslararası gençlik kampında katılımcı gençler atölye çalışmaları, geziler ve sosyal etkinliklere katılacak.