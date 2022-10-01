Antalya’da, jandarma tarafından 375 okulda, 12 bin 500 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Antalya’da, jandarma tarafından 375 okulda, 12 bin 500 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması ekiplerince, merkez ve ilçelerde 375 okulda, 12 bin 500 öğrenciye emniyet kemeri, kask, yaya yolları, bisiklet, motosiklet kullanımı, okul servis araçlarında hareket tarzları olmak üzere farkındalık oluşturucu eğitimler verildi. Antalya Valiliğince yürütülen AHENK projesi çerçevesinde çocuklarla kitaplar okuyan ekipler, öğrencilere 5 bin adet boyama kitabı, bin adet şapka, 500 adet reflektif yelek, 200 adet bisiklet kaskı hediye etti.