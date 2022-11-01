ANTALYA (İHA) – Antalya’da yaşayan Ukraynalılar hem kendi yaptıkları el işçiliği ürünleri satarak hem de düzenledikleri bağış gecelerinden elde ettikleri gelirle savaş bölgesindeki askerlere malzeme alıp gönderiyor. Askerler ise füzelere isim yazarak teşekkür ediyor

ANTALYA (İHA) – Antalya’da yaşayan Ukraynalılar hem kendi yaptıkları el işçiliği ürünleri satarak hem de düzenledikleri bağış gecelerinden elde ettikleri gelirle savaş bölgesindeki askerlere malzeme alıp gönderiyor. Askerler ise füzelere isim yazarak teşekkür ediyor

25 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Rusya arasında başlayan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği savaş günden güne daha da şiddetlenerek devam ederken 6 yıldır Antalya’da yaşayan ve askerlere yardım malzemesi gönderen Iryna Babiak Çete, savaş başladığı günden bu yana Ukrayna’daki askerlere yardım gönderdiklerini söyledi. Babiak Çete, “Yardım için para toplamak çok zor, o yüzden Ukraynalı insanlar kendi yaptıkları şeyleri bize ücretsiz olarak gönderiyor. Burada kıyafetler, aksesuarlar, cüzdanlar, bebekler ve takılar gibi birçok malzeme var. Bunları satarak elde ettiğimiz gelirlerle Ukrayna’daki askerlere askeri malzeme yardımı gönderiyoruz” dedi.

Satılması için eşyalar gönderen insanları tanımadığını aktaran Babiak, “bana Facebook’tan yazıyorlar, adres istiyorlar ve gönderiyorlar. Ukrayna’da soğuklar başladı ve biz yardım toplamak için geçtiğimiz gün bir etkinlik yaptık, orada da bu ürünleri sattık ve gelen parayla askerlere kıyafet alacağız.

“Desteğiniz için minnettarız, bize güç veriyorsunuz”

Geçtiğimiz pazar günü askerlere malzeme göndermek için yardım gecesi düzenleyen Babiak, “Savaş bölgesindeki askerlere malzeme yardımı yapmak için etkinlik düzenliyoruz. En son yaptığımız etkinliğe 350 kişi katıldı ve 35 bin 450 Türk Lirası para toplandı. Buradan elde edilen gelirle askerlere malzeme alıp göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Savaş bölgesinde bulunan ve yardım gönderilen birliklerin birinde görevli olan bir asker ise etkinliğe telefonla katılarak teşekkür etti. Asker, “Merhaba arkadaşlar. Onuncu tugayın temsilcisiyim. Başta ben olmak üzere tüm askerler desteğiniz ve bizi unutmadığınız için size minnettarız. Bize savaşma ve zafer için çabalama gücü veriyorsunuz ve biz kazanacağız. Desteğinizin devamını gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizi özgür tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Düşmanlara ölüm. Ukrayna için zafer” şeklinde konuştu.

Bağış için duygu biletleri sistemi

Iryna Babiak’ın eşi olan Bülent Çete kendi işletmesinde kullandığı bilet yöntemiyle yardım gecelerinde bağış topluyor. Bağış yapanlar ise biletlere duygularını yazabiliyor. Çete, biletlerin ortaya çıkış hikâyesini, “Alanya’da düzenlenecek bir etkinlikte askeri malzeme götürüp satmamı istemişlerdi ama malzemeyi götürmek zor olacaktı ve aklıma kendi işletmemde kullandığım bilet sistemi geldi. 2 nüshadan oluşan biletler bastırdım” şeklinde anlattı. Üzerinde satılacak ürünün resmi ve fiyatı bulunan biletlerde aynı zamanda satın alan kişilerin duygularını yazabileceği bir de satır bulunduğunu belirten Çete, “Nüshalardan biri satın alana verilirken diğer nüshası ise askere aldığımız kıyafetin üzerine iliştirilerek askere gönderiliyor. Biletler üzerinde yazan numaralarla da Facebook üzerinden birlikteki askerlerin ona teşekkür mesajını görebiliyor. 12 Liradan başlayan çoraplardan, 750 Liraya mont ve botlar da var. Herkes bütçesine göre katkıda bulunuyor. 16 tane ürün var bunların hepsi orada en çok ihtiyaç duyulan şeyler. Uyku tulumu, postal ve mont gibi ürünler var. Askerler çok minnettarlar, yaptığımız etkinliklerde telefonla askerleri arayıp, insanlarla konuşturduk. Böylece insanlar yardımın ulaştığını görmüş oldu” şeklinde konuştu. Yardımların gönderilmesiyle ilgili yasal yollar kullandığını ve izinli kargo şirketleriyle gönderim sağlandığını aktaran Çete, ”insan olarak birine yardım etmek güzel bir duygu ama keşke savaş olmasaydı ve biz bunları yapmamış olsaydık. Satılan bilete karşılık olarak biz ürünleri alıyor ve yasal izinli olan kargo şirketleriyle gönderiyoruz” dedi.

Askerler füzelere isim yazarak teşekkür ediyor

Askerler kendilerine yardım gönderen kişilerin isimlerini yardım biletleri üzerinde görerek o ismi füzelere yazıyor. Füzelerin fotoğraflarını ise sosyal medyadan paylaşarak teşekkür ediyorlar. Askerlerin füze üzerine Türkçe olarak da “Çete ailesine selam” yazdığı görüntü ise dikkat çekenler arasında yer aldı. Askerlerin yapılan yardımlardan çok memnun olunduğunu ve teşekkür etmek için füzelere isim yazdıklarını belirten Çete, “Oradaki birliklerden birinin komutanı bizim yaptığımız yardımdan çok memnun olmuştu. Teşekkür etme amacıyla roketin üzerine yazmak için mesajlarımızı istedi ve biz de mesajımızı gönderdik. O da füzenin üzerine mesajımızı yazdı. Aynı şekilde Ukrayna’da gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın da mesajlarını bu şekilde füzelere yazdılar. Askerler burada yardım yapan insanlara teşekkür etmek için onların mesajlarını füzelere yazıyor” dedi.