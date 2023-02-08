3 UMKE acil kurtarma aracı,1 personel servis aracı, 1 mobil komuta aracı,1 kamyon,1 acil müdahale ünitesi aracı, 1 cip ambulans, 72 acil yardım ambulansı, 22 özel ambulans, 6 belediye ambulansı, 2 otobüs 1 minibüs yer aldı. 535 sağlık personelinin Hatay ve Kahramanmaraş’taki sahra hastanelerinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

10 kenti etkileyen deprem bölgesine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden 111 araç ve 535 personel ulaştı. Ekipte;

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden, deprem bölgesine 111 araç ve 535 sağlık personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.