Hava yoluyla 2022’yi 13 milyon turistin üzerinde tamamlayan Antalya, 2023’ün ilk ayında bin 891 uçakla 209 bin 126 turist ağırladı. Bu yıl rekor kırması beklenen Antalya, turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 62,8’lik bir artış gösterdi. Rus turistlerin başı çektiği verilerde en çok dikkat çeken ülke ise, yüzde 662’lik bir artış gösteren İsrail oldu.

Hava yoluyla 2022’yi 13 milyon turistin üzerinde tamamlayan Antalya, 2023’ün ilk ayında bin 891 uçakla 209 bin 126 turist ağırladı. Bu yıl rekor kırması beklenen Antalya, turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 62,8’lik bir artış gösterdi. Rus turistlerin başı çektiği verilerde en çok dikkat çeken ülke ise, yüzde 662’lik bir artış gösteren İsrail oldu.

2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan turizmin başkenti Antalya, yeni yıla geçtiğimiz yıldan daha hızlı bir giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali verilerine göre, 2022 yılı 1-31 Ocak tarihlerinde bin 271 uçakla 128 bin 424 turisti ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde yüzde 62,8’lik bir artış gerçekleştirerek bin 891 uçakla 209 bin 126 turist ağırladı.

Ruslar zirvede

Geçtiğimiz yıl birinci sırada yer alan Alman turistler, yılın ilk ayında zirveyi Rus turistlere bıraktı. Verilere göre, ilk ayda şehre 61 bin 728 Rus turist gelirken, Almanlar 53 bin 31 turistle ikinci, geçen yıl yine aynı sırada bulunan İngiliz turistler 18 bin 295 ile üçüncü, KKTC ise 14 bin 71 turistle dördüncü sırada yer aldı.

İsrailli turist sayısında yüzde 662’lik artış

Öte yandan, 2022 Ocak ayında bin 453 turist sayısıyla 17’nci sıradaki yer alan İsrail, bu yıl yüzde 662’lik bir artışla 11 bin 75 turist sayısına ulaşarak 5’inci sıraya kadar yükseldi.