Cenazeye, Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, mesai arkadaşları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır ile Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) idaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Serdar Aköz (45), Özlem Aköz (41), Saime Aköz (22), Nevzat Orçun Aköz (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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