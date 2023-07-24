Antalya’da düzenlenen 8-10 yaş Tenis Turnuvası’nda Afyonkarahisarlı sporcu kardeşler; Ela Naz Kaya ve Dila Nur Kaya başarılı sonuçlar elde etti.

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Ela Naz Kaya, 10 yaş yeşil top kategorisinde yarıştı ve ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Dila Nur Kaya ise 9 yaş turuncu kategorisinde mücadele etti ve ikinci olmayı başardı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: “Antalya’da yapılan tenis turnuvasında sporcularımızın göstermiş olduğu performansı takdire şayan karşıladık. Sporcularımız, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.