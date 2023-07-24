Antalya’da düzenlenen 8-10 yaş Tenis Turnuvası’nda Afyonkarahisarlı sporcu kardeşler; Ela Naz Kaya ve Dila Nur Kaya başarılı sonuçlar elde etti.

Ela Naz Kaya, 10 yaş yeşil top kategorisinde yarıştı ve ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Dila Nur Kaya ise 9 yaş turuncu kategorisinde mücadele etti ve ikinci olmayı başardı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: “Antalya’da yapılan tenis turnuvasında sporcularımızın göstermiş olduğu performansı takdire şayan karşıladık. Sporcularımız, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.