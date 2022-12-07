Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangını sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bölgede yeni bir köy inşa etti. Köy, mimarisi ve yerleşimi ile adeta bir tatil köyünü andırıyor.

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangını sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bölgede yeni bir köy inşa etti. Köy, mimarisi ve yerleşimi ile adeta bir tatil köyünü andırıyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl orman yangınında alevlere teslim olan evlerin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından 64 ev yapıldı. Kepezbeleni Mahallesi’nde geçen yıl yaşanan yangının hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evler, bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek.

Kepezbeleni Mahallesi’nde inşası tamamlanan 64 ev; 3+1 ve 2+1 olarak, iki katlı, yöresel mimariye uygun şekilde yapıldı. Yeniden inşa edilen köy, tatil köyünü andırmasıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca bölgeye köy konağı ve şadırvan da yapıldı. İçme suyu hatları çekilerek, yeniden elektrik direkleri dikildi.

Kepezbeleni Mahallesi’nde yapılan konutlar, örnek bir mimari niteliği taşımasıyla dikkat çekiyor.