Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yeşilkaraman Mahallesi’nde 14.30 sıralarında çıkan orman yangınında alevler, kızılçam fidanlığından makilik alana sıçrayıp rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, 2 saatlik havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

Antalya’nın Demre ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Antalya’nın Demre ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.