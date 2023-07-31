Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yeşilkaraman Mahallesi’nde 14.30 sıralarında çıkan orman yangınında alevler, kızılçam fidanlığından makilik alana sıçrayıp rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, 2 saatlik havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.