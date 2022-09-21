Antalya’nın Serik ilçesinde zeytin hasadı başladı. Mart ayından bu yana sulanan ve kilogram fiyatı 15 TL’ye ulaşan zeytin, üreticinin yüzünü

Antalya’nın Serik ilçesinde zeytin hasadı başladı. Mart ayından bu yana sulanan ve kilogram fiyatı 15 TL’ye ulaşan zeytin, üreticinin yüzünü

güldürüyor.

Serik’te üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte imece usulü zeytin hasadına başlıyor. Dallardan sıyırarak yere serilen naylona dökülen zeytinler, temizlendikten sonra dilmelik, çıtlatmalık ve sıkılmalık olarak ayrılıyor. Mart ayından itibaren sürekli sulanan zeytinin eylül ayından itibaren hasadı yapılıyor. Kilogram fiyatı 15 lira olan zeytin bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

“Su olmadan olmaz”

Zeytin üreticisi Şadi Ünal, "Ailecek ve komşularla birlikte topluyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Mart ayından itibaren gübre attığımız zeytinleri devamlı suluyoruz. Su olmadan bir şey olmaz çünkü. Olgunlaştıktan sonra fabrikada sıktırıp, vatandaşa satıyoruz" diye konuştu.

“Ekmeğimizi böyle kazanıyoruz”

Zeytin hasadı için bayanlarla bir araya geldiklerini belirten Gülser Kurucan, "Zeytin siyahlaşınca yağlık zeytin olarak topluyoruz. Dilmelik ve çıkarmalık zeytinleri ise ayrı toplarız. Geçinme davası, her işin bir zorluğu var. Kendi kendine olmuyor. Ağaçtan koparmak, dipten biriktirip ayıklayıp temizlemesi var. Evde oturmak yerine gelip burada çalışmak daha başka oluyor. Biz böyleyiz, ekmeği böyle kazanıyoruz" şeklinde konuştu.