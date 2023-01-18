Antalya’da düzenlenen kaçak sigara operasyonu çerçevesinde bir depoda yapılan aramada çok miktarda makaron ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antalya’da düzenlenen kaçak sigara operasyonu çerçevesinde bir depoda yapılan aramada çok miktarda makaron ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde, depo olarak kullanılan bir adreste yüklü miktarda gümrük kaçağı boş makaronların bulunduğu yönünde bilgi edinen ekipler, harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin depoda yaptığı arama sonucunda; 1 milyon 900 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 50 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildiği bildirildi. Yapılan operasyon neticesinde 2 şahıs hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı.