Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği Yılbaşı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte 20 Aralık’ta başlayan Yılbaşı Festivali, farklı etkinlik ve canlı performanslarla Antalyalılara yeni yıl coşkusunu erken yaşattı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikler renkli görüntülerle sona erdi. Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası’nın konserleri, workshoplar ve yerleşik yabancıların kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğu Yılbaşı Festivali kapsamında gerçekleştirilen dans yarışması ise yoğun ilgi gördü. Latin dansları, modern dans, hip hop, k-pop ve şov dans kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda 350 dansçı performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Türkiye’nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya gibi çeşitli ülkelerden gelen dansçılar, hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonunda ise dereceye giren dansçılar ödüllerini aldı.