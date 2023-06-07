Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde "Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Özel Tasarımları" ve "Antalya’nın Kelebekleri" defilesi düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, "Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Özel Tasarımları" ve Antalya’nın endemik kelebeklerinin giysi tasarımına dönüştüğü "Antalya’nın Kelebekleri" özel koleksiyonunu ilk defa Kaleiçi’nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye yüzyılında eğitimde, sanatta, kültürde kelebek etkisi özel tasarımları sahne sunumu da büyük beğeni topladı.

"Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Özel Tasarımları" defilesinde giysilerin Türk bayrağının kırmızı-beyaz renkleri ve hilal, yıldız kullanılarak özgün ve dikkat çekici tasarımlarla harmanlandığı gözlendi. Uzun saatler süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan "Antalya’nın Kelebekleri" adlı koleksiyonun ise dünyada bir ilk olarak nitelendirildiği belirtildi. Enstitü, Antalya ve çevresinde yaşayan 300’ün üzerinde kelebeği inceleyerek, aralarından seçilen üç endemik ve 12 farklı kelebeğin kanat şekillerini birebir ipek üzerine işleyerek bu özel koleksiyonu oluşturdu.

"Endemik kelebekler dünyada ilk defa kıyafete dönüştürüldü"

Defile öncesi açıklamalarda bulunan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, ”Geleneksel kültür ve sanatımızın izinde Antalya’mıza, teke yöremize ait bin 200 tasarım ürünümüzde tescil hakkını elde etmiştir. Kurumumuz bu sene dâhilinde iki marka üzerinde çalışarak marka hakkını almış ve ürünlerinde yansıtmaktadır. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak geleneksel kültürümüzü yaşatmak, sanatımızı geleceğe taşımak için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Eşsiz bayrağımızın gölgesinde öğretmenlerimizin bu sene tasarlayarak, tasarım hakkını da aldığımız ‘Yer Gök Kırmızı Beyaz Özel Bayrak’ serimizin ilk örneklerini sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında Antalya’mızın en büyük değeri doğa harikaları endemik kelebeklerimiz dünyada ilk defa kıyafete dönüştürülerek, tasarımsal bir yeniliğe tanık olacağız" dedi.

Defileyi Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda katılımcı izledi. Defile sonrasında Hanife Yazıcı tarafından öğrencilere üstün başarı belgeleri takdim edildi.