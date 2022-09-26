Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı Caddesi seyir noktasında yıpranan dev Türk ve Antalyaspor bayrağı yenilenerek göndere çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı Caddesi seyir noktasında yıpranan dev Türk ve Antalyaspor bayrağı yenilenerek göndere çekildi.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı seyir terasında, 40 metre yüksekliğindeki 2 direkte dalgalanan Türk ve Antalyaspor bayrağının sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle hem renkleri soldu hem yıprandı. Bayraklar, Antalya Büyükşehir Belediyesince yenilendi. 225 metrekarelik Türk ve 96 metrekarelik Antalyaspor bayrağı itfaiye ekiplerince göndere çekildi. Direklerdeki makara sistemi yardımıyla göndere çekilen bayraklar, rüzgarın da etkisiyle gönderde dalgalanmaya başladı.