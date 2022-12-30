Antalya’da 3 yıl önce dünya evine giren çiftin evinde yangın çıktı. O sırada evde bulunan anne, 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte alevlerin arasından çıkıp kurtuldu. Anne ve bebeği kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken ev ise kullanılamaz hale geldi. Eve geldiğinde yeni aldığı eşyaların yandığını gören baba ise üzüntü yaşadı.

Antalya’da 3 yıl önce dünya evine giren çiftin evinde yangın çıktı. O sırada evde bulunan anne, 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte alevlerin arasından çıkıp kurtuldu. Anne ve bebeği kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken ev ise kullanılamaz hale geldi. Eve geldiğinde yeni aldığı eşyaların yandığını gören baba ise üzüntü yaşadı.

Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce evlenen Sezgin-Gülşen Akıllı çiftinin evinden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Bu sırada 1 yaşındaki Nehir adındaki bebeğiyle evde bulunan Gülşen Akıllı, dumanları fark etti. Bebeğini kucağına alıp dışarı çıkan anne, çevredekilerden yardım istedi. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, bebeği ve annesini kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

“Ev harabeye döndü”

Yangın anında dışarıda olan baba Sezgin Akıllı ise, döndüğünde ise evini kullanılamaz halde gördü. Büyük üzüntü yaşayan Akıllı, “Ben çarşıdaydım, eşile çocuğumda evdeydi. Soba yanarken ateş yere düşmüş. Ardından yatak tutuşup ev yanmaya başlamış. Aynı odada çocuğum vardı, Allah’tan bir şey olmamış. Eşim dumanları fark edip çoğumuzu alarak dışarı koşmuş. İtfaiye müdahale edip söndürdü ama ev harabeye döndü” dedi.

“Eşyalarını yeni almışlardı”

Yangın anını gören mahalleli sakinlerinden bir kadın ise, “Balkona sese çıktım. Kavga ediyorlar zannettim. Yangın olduğunu söyleyip yardım istediklerini duydum. Yanlarına gidinceye kadar yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradı arkadaşlar. Onlar gelene kadar bütün camlar patladı, plastikler yandı. Ateş hızlı ilerliyordu. Eşi eczaneye gitmiş ilaç almaya. Durumları iyi değildi ve yeni evlenmişlerdi, eşyalarını da yeni almışlardı” diye konuştu.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.