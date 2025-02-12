Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kırsal bölgelerinde yolların trafiğe açık kalması için çalışma yapıyor. Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerde tuzlama çalışması başlattı.

Alanya ve çevresinde hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına sonrası yüksek kesimlerdeki yollarda buzlanma meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçenin kırsal mahalleleri ve yaylalarına ulaşımı sağlayan ana arterleri açık tutmak için çalışıyor. Hafta sonu kar yağışının kendisini gösterdiği Gedevet Yaylası Yolu’nda yağış sonrası buzlanma yaşandı. Araçların ulaşımda sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışma yaptı. Ekipler, yolların açık kalması için gün boyu tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.