Antalya’nın, Alanya ilçesinde kırsal 7 mahallenin yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Muratpaşa’da ise halk plajındaki banklar yenilendi.

Antalya’nın, Alanya ilçesinde kırsal 7 mahallenin yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Muratpaşa’da ise halk plajındaki banklar yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın kırsal mahallelerindeki asfalt, yol bakım onarım, asfalta hazırlık, şarampol açma çalışmaları yaptı. Son olarak Mahmutlar, Kargıcak, İshaklı, Aliefendi, Keşefli, Beyreli ve Fakırcalı mahallelerinin yayla yollarındaki bakım onarım çalışmaları da tamamlandı. Yayla yollarının yanı sıra Bayırkozağacı Mahallesi’nin 8 kilometrelik grup yolunda da asfalta hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Lara Birlik Halk Plajı’nda oturma alanları yenileniyor

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Muratpaşa’daki Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında çeşitli sebepler ile deforme olan banklar yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde yenilenen bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.