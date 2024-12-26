Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahse kripto para altyapısı sağlayan şüpheliler hedef alındı. Yasa dışı bahse yönelik yapılan detaylı incelemelerde, kripto para kullanılarak gerçekleştirilen para transferleri tespit edildi ve bu doğrultuda harekete geçen ekipler, şüphelilere ait kripto cüzdan adreslerini izleyerek operasyonun temelini oluşturdu.

21 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziksel materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında; 21 cep telefonu, 19 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 silah ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Yakalanan 21 şüpheli, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet Etmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca değerlendirilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.