Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 550 gram uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 550 gram uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Şüpheli araçlar Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Kızılcadağ Mahallesi’nde durduruldu. Araçlarda ve içinde bulunan S.H., M.H., M.B., R.Ö. ve R.E. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 1 adet sentetik hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.