Kazanın ardından araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan panelvan sürücüsü Ali Güner’e ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Çevreyolu istikametine gitmekte olan Ali Güner’in kullandığı 07 ET 527 plakalı panelvana, Muhammet Dikbaş’ın kullandığı 07 E 7225 plakalı hafif ticari araç çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aşırı hızlı oldukları gözlenen araçlar 8134 Sokak istikametine 30-40 metre gittikten sonra durabildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçların aşırı hızlı oldukları gözlenirken, yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

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