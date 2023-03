Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun, İbradı’da geçen yıl inşasına başladığı “Spor Köyü” bu yaz hizmete girecek. Ormana mahallesindeki 25 bin metrekare arazinin kullanım hakkını 25 yıllığına alan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, burada sadece futbol değil, çeşitli spor branşlarında da hizmet verecek.

Antalya ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, yönetim kurulu ve Antlaya’da bulunan amatör spor kulüpleri yöneticileri tesislerde incelemelerde bulundu. Antalya ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Antalya ASKF olarak, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanlığımızın da onayları ile, çocuklarımıza, gençlerimize, her kesimden insanımıza, her yaştan sporcuya hizmet sunabilme gayesiyle, spora gönül vermiş dostlarımızla birlikte bir tesisleşme hamlesi başlattıklarını, 2022 yılının Ocak ayında, İbradı ilçemizin Ormana mahallesinde bulunan 25 dönümlük semt spor sahası alanını Türk Sporuna kazandırma amacıyla Antalya ASKF Yönetimi olarak planlama yaptık, iş takvimimizi belirleyerek, başvuru işlemlerimizi tamamladıklarını söyledi.

Türkiye’’nin her yerinden, Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine, Edirne’den, Artvin’e, Hakkari’den, Muğla’ya kadar her yaştan bireyin yararlanacağı, spor faaliyetleri ve turnuvalarının yapılacağı bir tesisi tamamlama gayreti ile çalıştıklarını anlatan Bulut, “Çocuk ve genç sporcuların kamp organizasyonlarının da gerçekleştirileceği turizm ekinlikleri ile bütünleşen, sosyal kültürel anlamda katkı sunacağımız ve insanımızı yönlendireceğimiz “Spor köye inşasında büyük aşama kaydettiğimizi belirtebiliriz. Kısa bir sürede spor köyünün 10 evini bitirmiş bulunuyoruz. Diğer kalan 12 tane daha evimizi birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda bitirip bu yaz gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun spor köyüne katkısı bulunan Tüm Amatör Spor kulüplerimizin başkanlarına ve yöneticilerinin katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu seviyeye gelinceye kadar bize katkılarını maddi ve manevi yönden bize katkılarını esirgemeyen bize yeri tahsis eden başta İbradı Belediye Başkanımıza, Muratpaşa ve Kepez Belediye Başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten bu belediye başkanlarımız Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun en zor günlerinde maddi ve manevi yönden büyük destek vermişlerdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Muhittin Böcek’in de Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yapmış olduğu bu projeye de en kısa süre içerisinde maddi ve manevi yönden destek vermesini bekliyoruz” dedi.

“Spor Köyü Türkiye’de bir ilk”

Antalya Amatör Spor Kulüplerinin yapmış olduğu bu proje Türkiye’de bir ilk olduğunu dikkat çeken Bulut, “Tabi ki biz bu projeyi yaparken de Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez ve Yönetim kurulunun ve Antalya Amatör Spor Kulüpleri yönetim kurulu ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje Türkiye’de bir ilktir. İnşallah Türkiye’nin her köşesinden mini minnacık çocuklarımız yaz dönemini burada turnuvalarla, futbol şenliği ile birer haftalık kamp süresince sabah kahvaltısını yapıp, öğlen ve akşam yemeğini yiyerek, hem İbradı ve Ormana mahallesinin doğal güzelliklerini, düğmeli evlerini, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik mağarasını görecek” diye konuştu.

Başkan Serkan Küçükkuru: "Çok güzel bir tesise başlandı"

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, geçen yıl Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yaptığımız sözleşme ile belediyemize ait Ormana Mahallesinde bulunan ait 25 dönüm araziyi spor tesisi olarak tahsis ettiklerini söyledi. Geçen yıl çok güzel bir tesise başlandığını ve tesisin bitmek üzere olduğunu anlatan Küçükkuru, "Çok güzel bir tesise başlandı ve tesis bitmek üzere. Biz Belediye olarak gençlerimizin spor yapmasına çok özen gösteriyoruz. Belediye olarak 2016 yılında ilk kez İbradı spor olarak kulüp kurduk ve o yıldan bu yana amatör sporlarda kulübümüz maçlarına devam ediyor” dedi.

"Bu tesisle bölgemizde büyük hareketlilik olacak"

İbradı’nın tabiatı ve doğası ile çok güzel bir ilçe olduğunu söyleyen Küçükkuru, “İbradı spor kulüplerinin özellikle kamp yapabileceği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Özellikle konaklama sorunumuzu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Belediyemize ait yapılan 52 yataklı otel buna katkı sağlayacak. Bizim burada doğa şartlarımız spora çok elverişli. Burada oksijen oranı çok yüksek. Dağlık bir bölge. Yeni yapılan yol ile hava limanına bir saatlik bir süre olacak. Amatör Spor kulüplerinin yaptığı bu tesis ile bölgemizde çok iyi bir hareketlilik olacak. Çocuklarımız burada kamp yapabilecekler. Yurt içi ve yurt dışından bir çok kulüp gelecek. Bölgeye hem spor anlamında, hem de turizm anlamında çok önemli bir katkı sağlayacak. Burada Amatör Spor kulüpleri Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. İnşallah tesislerimiz bu yaz açılacak hem İbradı, hem de spor kazanacak. Biz yaptığımız sözleşme ile yeri tahsis ettik fakat tesisin yapılmasında da yine Belediyemizin katkısı çok büyük. Belediyemizin araç ve gereçleri ile tesisin yapılmasına destek veriyoruz. İbradı Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde spora verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” diye konuştu.

Abdullah Tanyolaç: "Muratpaşa ve İbradı belediyelerimizden muazzam destekler aldık"

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurucu öğretim görevlisi ve TÜFAD Genel Başkan Başdanışmanı Abdullah Tanyolaç, Ormana’ da 25 dönümlük arazi üzerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun dan onaylattığı projesinin İbradı Belediyesi ile yaptığı ortak çalışmaların son halini yerinde incelediklerini söyledi. Türkiye’de böyle bir tesisin ilk olduğunu dikkat çeken Tanyolaç, “Dostlarımız ile tesisin her yerini gezdik ve inceledik. Bu tesis 25 dönümlük bir alana oturmuş futbol sahası, yanında bir sentetik saha ve Türkiye’nin her yerinden, hatta Avrupa’dan gelecek misafirlerimizin çocuklarımızın doğa ile bütünleşeceği, tarihi alanlarıyla tanıyacağı bir organizasyonu bölgemizde yapmaya çalışıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yaklaşık bir buçuk yıldır büyük bir hizmet sunmakta. Bu hizmetini sunarken de üst seviyede kurum ve kuruluşlarla çalışmalarını özgünleştirmektedir. Belediyelerimizin ve dostlarımızın destekleriyle çok önemli aşamalar kaydettik. Bu tesiste yatakhanelerin, yemekhanenin ve oyun alanlarının her türlü kalite ile donatılacağı şekil ortaya çıkmış durumda. Tabiki eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri tamamlama adına her türlü organizasyonlara destek veren dostlarımızın fikrini alıyoruz. Bu fikirler ile kendimizi daha iyi günlere hazırlıyoruz. Yaza geçiş döneminde burada konuklarımızı ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Burada kuşların cıvıldaştığı, uçtuğu alanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin sesleri ile dolu organizasyonlar yaşayacağız. Bütün Belediyelerimizden destek almaya çalışıyoruz. Destekler sınırlı ölçülerde oluyor. Özellikle Kepez, Muratpaşa ve İbradı Belediyelerimizden muazzam destekler aldık. Büyükşehir belediyemizin de sunacağı olanaklar ile tesisimizin kalan bölümlerini tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.