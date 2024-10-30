Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile son 5 yılda yaklaşık 400 milyon TL’lik kamu zararının önüne geçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kuruldu. Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) ve Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) onaylı yapı malzemeleri laboratuvarı, Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı ve üst yapıda kullandığı malzemelerin kalite kontrolünü sağlıyor. Beton, zemin, agrega, asfalt ve termoplastik olmak üzere 5 ana bölümden oluşan laboratuvarda 150’ye yakın deney yapılıyor.

“Standart dışı kullanımın önüne geçiliyor”

ASAT Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda görevli inşaat teknikeri Volkan Esertaş, laboratuvarın çevre iller ve Türkiye’nin birçok belediyesine de kalite kontrol deneyi yaptığını ifade etti. Bütün deneyleri TSE standartlarına uygun olarak yaptıklarını söyleyen Esertaş “Birçok belediye bize deney malzemesi gönderiyor. Deneyleri yaparak standart dışı hiçbir ürünün kullanılmamasını ve kullanım dışı oluşacak zararın önüne geçiyoruz. Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Balıkesir, Batman gibi birçok belediyenin ürünlerinin testini yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında bugüne kadar yaklaşık 600 km borunun iadesini sağlayarak 400 milyon TL’lik kamu zararının önüne geçtik” dedi.