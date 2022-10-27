Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bebek maması yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücünün 2.12 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bebek maması yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücünün 2.12 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Zeytinada Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir eden Arif S. idaresindeki 33 AJV 039 plakalı bebek maması yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Arif S. yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2.12 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.