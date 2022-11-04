Antalya’da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Antalya’da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu. Canı yanan çocuk ‘Acıyor’ diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise ‘Kalk, yürü eve’ diyerek vurmaya devam etti. Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi.