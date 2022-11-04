Antalya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken 23 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Antalya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken 23 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer Narko Operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Çıralı, Olympos ve Göynük turizm bölgelerinde uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan 10 şüpheli gözaltına alınarak, toplamda da 23 şüpheliye adli işlem uygulandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu imalatında kullanılan düzenek ve aparatların ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.