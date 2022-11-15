Olayla ilgili gözaltına alınan F. C. Ç, T. Ö ve Y. D. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan işlem yapılıp, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde dün sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 270 kullanımlık sentetik Cannabinoid emdirilmiş kağıt parçası, 46 gram sentetik Cannabinoid Maddesi ve 900 TL para, kök kenevir bitkisi, 7 gram esrar, 2 kutu halinde 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya’da polisin sokakta uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.