Meteoroloji’nin turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı Sahili’ne akın eden vatandaşlar güneşli hava ve denizin keyfini çıkardı. 21 yıldır her gün denize geldiğini belirten 76 yaşındaki emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, "Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık günü için ’turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıkan güneşin keyfini çıkardı.

“Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz”

Her gün denize girme alışkanlığını sürdüren emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, “21 yıldır her gün denize geliyorum. Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Bugün fazla açılmadan denize gireceğim. Daha önce bu tür bir havada denize girdiğimde boğulma tehlikesi atlattım, bu yüzden daha temkinliyim. Antalya’da kış yaşanmıyor desek yeridir. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz. Sağlıklı kalmak için denize girmeyi tavsiye ediyorum” dedi. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgaların ardından sahile gelen Dilek Tunç ise, “Antalya’ya turuncu kod uyarısı yapıldığını görmüştüm. Hastanedeki işlerim bittikten sonra sahile uğradım. Antalya’nın havası gerçekten çok hayret verici. Aralık ayının son günlerindeyiz ve hala güneşin ve denizin keyfini çıkarabiliyoruz” ifadelerini kullandı.