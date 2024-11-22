Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Antalya’nın 6 ilçesi için yaptığı turuncu kodlu sağanak sonrası gece boyunca gerekli tedbirleri alarak teyakkuza geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgili tüm birimleri ile birlikte 425 personel ve 238 araç ile gelecek ihbarlara karşı hazır bekledi. Serik’te şiddetli yağış sonrası iki evde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD), ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı turuncu kodlu uyarısı sonrası tüm tedbirlerini alarak ekiplerini hazır bekletti. Antalya’nın doğu ve batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış uyarısının ardından Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde itfaiye ve ASAT başta olmak üzere 425 personel 238 araçla gece boyu yağmur nöbeti tuttu. Turuncu kod uyarısı verilen Manavgat, Alanya, Serik, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 41 motopomp, 21 dalgıç pompa, iş makineleri, greyder, kamyon, kombine ve kurtarma araçları hazır bekledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik’te 15, Manavgat’ta 9, Alanya, Aksu ve Kalkan’da birer olmak üzere 27 vakaya müdahale etti.

Serik’te mahsur kalanlar kurtarıldı

Metrekareye 121 kilogram yağış düşen Serik’te Merkez Mahallesi’nde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Serik İlçe Hizmet Birimi, gece boyu devam eden sağanak yağış sonrası iki evde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Evlerdeki su tahliye edildi. Alanya’da Güllerpınarı Mahallesi’nde park halindeki aracın üzerine çam ağacı devrildi. Zemin yumuşamasından kaynaklı devrilen araç itfaiye ve zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yol güvenli hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ASAT ekipleri de Kızılağaç ve Evrenseki mahallelerinde su taşkını ihtimaline karşı derelerde ıslah çalışması yaptı. Çolaklı Mahallesi’de de su baskını sonrası üç evin deposuna dolan yağmur suları ekipler tarafından tahliye edildi.