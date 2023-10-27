16 tipi savaş uçağı, Cumhuriyetin 100’üncü yılında yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

“Türk Yıldızları” ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşunun, İstanbul Boğazı’ndaki Resmi Geçit Töreni’ne katılacağından dolayı ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde F-16’lar Antalya semalarını süsleyecek. Türk Yıldızları yerine Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan F-16’lar, Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünü kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü yapacağı gösteri öncesi bugün saat 13.00 sularında prova uçuşu gerçekleştirdi.

4 adet F-16, gösteri uçuşu gerçekleştirilecek

Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarında, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00 itibariyle 4 adet F-16 uçağı “Gösteri Uçuşu” için Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda Antalyalılar ile buluşacak. Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruk noktasına çıkararak, izleyiciler için unutulmaz bir görsel şölen sunacak.