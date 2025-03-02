Antalya Muratpaşa Belediyesi, 4-6 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de, turizmi 12 aya yayacak ‘Şehri Keşfet’ projesini dünya vitrinine taşıyacak.ANTALYA(İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da deniz-kum-güneş turizminin ötesine geçerek kültür ve doğa turizmini canlandırmayı hedefleyen ‘Şehri Keşfet’ tur paketlerini ilk olarak Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtmıştı. Şimdi ise proje, turizm sektörünün en büyük buluşma noktası olan ITB Berlin’de uluslararası turizm profesyonelleriyle buluşacak.

Şehri Keşfet tur paketlerinde uçak biletlerinden konaklanabilecek otellere, rehberlik hizmetlerinden restoran tercihlerine ve gezilecek tarihi doğal güzelliklere kadar turlar, turistlere seçenekler halinde sunuluyor. Şehri Keşfet’le antik kentlerin büyüleyici atmosferinde tarihi bir yolculuğa çıkmak, Toroslar’ın eteklerinde doğayla buluşmak veya geleneksel lezzetleri deneyimlemek mümkün.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seyahat ederken aynı zamanda gezilen yerlerin kültürünü de keşfetmenin önemine dikkat çekti. Uysal şunları söyledi:

“Seyahati anlamlandırabilmek için tarihten, arkeolojiden zevk almak; bir yörenin özgün yemeklerini, danslarını, şarkılarını deneyimlemek önemlidir. Turizmi çeşitlendirme ihtiyacı var. Antalya'ya gelmek isteyen birisi eğer deniz, kum, güneş turizmi yapmak değil de şehri keşfetmek, şehrin kültürel odaklı noktalarını, doğasını, coğrafyasını keşfetmek istiyorsa Şehri keşfet turlarının rotalarından yararlanabilir. Antalya’da turizmi çeşitlendirebilmek için hazır tur paketlerini raflara yerleştiriyoruz.”