Bu yıl 21.’si düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Yörük Göçü ile başladı. 3 gün sürecek ve 16 ülkeden 300 kişilik heyetin ağırlandığı festivalde yöresel kıyafetlerle Yörük Göçü yapan kafile renkli görüntüler oluştururken, korteji ilçedeki yabancı turistler hayranlıkla izledi. Festivalin ilk günü akşamında düzenlenen Hadise konseri ise binlerce kişiyi coşturdu. .

Bu yıl ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Cumhuriyetleri’ teması ile 3 gün sürecek 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, 2 Haziran Cuma günü saat 17.30’da Yörük Göçü ve kortej ile başladı. İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile yabancı derneklerin de katıldığı Yörük Göçü’nde, Alanya’ya özgü pek çok geleneksel ve kültürel öğe yer aldı. Deve ve atların üzerinde yöresel kıyafetleriyle katılanlar, Türk devletlerinden ve bazı ülkelerdeki kardeş şehirlerden gelen gruplar kendilerine özgü kıyafetleriyle yürüyüş yaptı. Göç, Atatürk Anıtı önünden başlayarak Bostancıpınarı Caddesi’ne oradan da İskele Caddesi’ne kadar sürdü.

Turistler hayranlıkla izledi

Yörük Göçü’ne binlerce vatandaş katılım sağlarken, ilçedeki turistler renkli görüntülerin oluştuğu korteji hayranlıkla izledi. Şelale Meydanı’nda sona eren kortejin ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel türkü ve ezgileri seslendirdi. Yine alana yakın kısımda kurulan Türk Cumhuriyetleri Otağları Sergi ve stantları, davetlileri ağırladı.

"Bizi biz yapan değerlerimizi korumak, yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyoruz"

Festivali Alanya halkının özlem ve hasretle beklediğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şunları söyledi:

"Alanya her ne kadar turizmle öne çıksa da tarımla da öne çıkan bir yer. Burası birçok medeniyetlerin ve kültürlerin yaşadığı bir yer. Bizi biz yapan değerlerimizi korumak, yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyoruz. 3 gün boyunca Alanya’ya dolu dolu bir festival yaşatmayı arzu ediyoruz. Alanya dünyanın en huzurlu, mutlu ve en güvenli şehirlerinden biri. Hem Alanyalı vatandaşlarımız hem de yerleşik yabancıların yaşadığı bir turizm bölgesi. Burada 127 ülkeden insan yaşıyor. 4,5 milyon turist ağırlıyoruz ve onlar da bu festivale iştirak ediyor. Bizi biz yapan değerleri onların kültürleriyle kaynaştırıyoruz. Bundan dolayı da yerel halk olarak son derece mutluyuz."

Hadise binlerce kişiyi coşturdu

Festivalin ilk gününün akşamında da müzisyen Arslanbek Sultanbekov ve ünlü şarkıcı Hadise konser verdi. Birbirinden hareketli müziklerini görsel efektler eşliğinde seslendiren Hadise, alandaki binlerce kişiyi hem coşturdu hem de unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Festival, 4 Haziran Pazar gecesi son bulacak.