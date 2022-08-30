Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar otelde konaklayan turistlerin ilgi odağı haline gelirken, 33 metrelik dev Türk bayrağı önündeki flyboard gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar otelde konaklayan turistlerin ilgi odağı haline gelirken, 33 metrelik dev Türk bayrağı önündeki flyboard gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki Granada Luxury Belek otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde etkinlik düzenlendi. 200 dansçı grubu ve turistlerin katıldığı kortejle başlayan etkinlik, havuza kadar sürdü. Burada havuz içerisinde ve çevresinde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen yerli ve yabancı turistler için dans gösterileri gerçekleştirildi. Gösteriler sonrası gökyüzünde bir anda beliren ve arkasındaki flamada 30 Ağustos kutlama mesajı yer alan planör, kutlama alanında sortiler yaparak izleyenleri selamladı. Yine kutlama alanına gelen paramotor da, otel çevresinde dönerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk bayraklı flyboard gösterisi adeta büyüledi

Gösterilerde otelin kulesine açılan 33 metre boyundaki dev Türk bayrağı ise izleyenleri adeta büyüledi. Ardından 10 bin metrekarelik dev havuzda flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Gösterileri oteldeki tüm turistler hem havuz ve çevresinden hem de odalarından ilgiyle izledi.

"Onların bu coşkuya katılması için elimizden geleni yaptık"

Her yıl olduğu gibi bu yılda da 30 Ağustos kutlama etkinlikleri için büyük bir program hazırladıklarını belirten Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, “3 bin 300 misafirimiz, bin 300 personelimizle bu anlamlı günde büyük bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. 200’den fazla dansçı arkadaşımız geldi, paramotor, flyboard gösterileri gerçekleştirdik. Bu anlamlı günü turist misafirlerimize de anlattık. Onların bu coşkuya katılması için elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi.