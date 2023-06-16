Antalya’ya gelen tatilcilerin transferini sağlayan acentelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Acentelere ait araçların yanı sıra korsan faaliyetlerin de sorgulandığı denetimlerde, misafirlerin güvenli bir turizm geçirmesi hedefleniyor.

Yaz sezonuyla birlikte tatilcilerin akın ettiği turizmin başkenti Antalya, bu yıl daha hareketli geçiyor. Güvenilir ve sürdürülebilir turizm için ise belirlenen noktalarda ani denetimler gerçekleştiriliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ekipleri seyahat acentelerine yönelik Antalya Havalimanı girişinde denetim gerçekleştirdi. Acente belgeleri sorgulanan araçlarda ayrıca sürücünün belgeleri, vergi levhası, trafik yönünden elverişliliği, taşınan yolcu sayısı, araç içerisinde uyulması gereken kurallar gibi birçok faktör sorgulanıyor.

“10 liralık bir işi 5 liraya yapıyorlar”

Denetimlerin önemine vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, turizmin sürdürülebilir olması için güvenin olması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önceki yıllarda kaçak taşımacılığın yüzde 50’ye kadar çıktığına işaret eden Perçin, denetimlerle birlikte kaçak taşımacılığın önüne geçebildiklerini ifade ederek, “Bu bölgeye örneğin seyahat acente belgesi olmayanı almıyorlar. Çoğu şeyi kayıt altına alamıyorduk. Şu anda korsan taşımacılık bayağı bitti. Çünkü havalimanı nizamiyesinden seyahat belgesi olmayan kimseyi içeri alınmıyor. Personelimiz yettiği sürece denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde yolcu sayısı ve araçta bulunanların kimliklerine de dikkat ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Herkesin seyahat acente belgesi olması lazım. Seyahat acente belgesi olan arkadaşlar zaten bu turizm hareketini gerçekleştiriyorlar. Vergilerini de veriyorlar. Ama kaçak olduğu zaman 10 liralık bir işi 5 liraya yapıyorlar. Böyle olunca mağduriyetler doğuyor” dedi.

“Korsana karşıyız”

Denetimleri acente çalışanları da takdirle karşılıyor. Acente çalışanı İbrahim Besler, “Tüm evraklara bakılıyor. Korsan görünce polise bildiriyoruz” diye konuşurken, bir başka çalışan İbrahim Özgür de, “Korsana firma olarak karşıyız. Bu uygulamadan dolayı TÜRSAB’a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.