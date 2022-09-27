Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli-Fethiye çevreyolu Kargalık Harman Yeri yanında bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Mustafa Uzunçelebi idaresindeki 07 GHA 21 plakalı tur otobüsü, tali yoldan ana yola çıkan İsmail Ay (84) idaresindeki 97 R 0641 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tur otobüs sürücüsü Mustafa Uzunçelebi gözaltına alındı.

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