Antalya, gelen turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayan kente dün dış hatlardan 99 bin 149 yolcunun gelmesi ile yeni bir rekor daha kırıldı.

Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti. Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı. Antalya Havalimanı’ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı’ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu yıl, Antalya’mız için rekorlar yılı oluyor” dedi.