Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir’in kullandığı 07 HL 379 plakalı traktör, Yukarı Işıklar Mahallesi’ne 1 kilometre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Demir ve traktörde bulunan İsmail Öztürk yaralanırken, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Demir tedavisinin ardından taburcu edilirken, İsmail Öztürk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.