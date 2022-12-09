Antalya’da uygulama noktasında trafik polislerinin belge istediği motosikletli kurye adeta dehşet saçtı. Elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldıran şahıs 3’u polis olmak üzere 1 vatandaşı yaraladı. Olayda bir polisin dudaklarının yarıldığı öğrenildi. Vatandaşın linç etmek istediği şahıs yine polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı.

Antalya’da uygulama noktasında trafik polislerinin belge istediği motosikletli kurye adeta dehşet saçtı. Elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldıran şahıs 3’u polis olmak üzere 1 vatandaşı yaraladı. Olayda bir polisin dudaklarının yarıldığı öğrenildi. Vatandaşın linç etmek istediği şahıs yine polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin ekipler, 07 BCR 565 plakalı motosiklet sürücüsü Arif Ş.’den durmasını istedi. Şahıs polislerin kendisinden belge istemesi üzerine elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldırdı. Olayda 3 polis yüzünden yaralandı. Bir polisin dudaklarının ise yarıldığı öğrenildi. Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş da yaralandı. Şahıs vatandaşların da yardım etmesi ile güçlükle etkisiz hale getirildi.

Vatandaş linç etmek istedi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların linç etmek istediği şahsı yine polisler vatandaşların elinden aldı. Şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın 2 gün önce bir şirkette motosikletli kurye olarak işe başladığı öğrenildi. Yaşanılan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.