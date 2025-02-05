Antalya’da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan bir kişi yaralandı. Yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 07 FN 591 plakalı otomobil iddiaya göre önüne kıran ve plakası alınamayan araca çarpmamak için sola kırdı. O sırada orta şeritten gitmekte olan Hasan G.’nin kullandığı 07 BRU 899 plakalı Hyundai marka otomobil Ahmet D.’nin kullandığı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan yolcu konumunda bulunan Zehra D. araç içerisinde sıkıştı.

Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazaya karışan Hyundai marka araçta bulunan bir kadın araçta sıkışan yaralının durumunu sık sık kontrol etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde acı içinde kıvranan yaralı Zehra D.’yi özel ekipmanlar ile bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zehra D. tedbir amaçlı ambulansa yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik sıkışıklığı vatandaşların yardımıyla arazların yol kenarına iteklenmesi ile normale döndü.