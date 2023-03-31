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Araç içinde sıkışan sürücü Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Önal (62) yönetimindeki 07 SS 616 plakalı otomobil, Denizli’den Korkuteli’ne gelirken Hayrettin Işık (63) idaresindeki 35 UK 397 plakalı araca Göçerler Mahallesi mevkiinde arkasından çarptı. Kazada, 35 UK 397 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Işık olay yerinde yaşamını yitirdi.

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