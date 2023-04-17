Antalya’da helikopter destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 35 sürücüye ceza kesildi.

Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimlerde helikopter ile Antalya-Kemer ve Kumluca turizm bölgelerinde havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi. Hatalı sollama, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parkları tespit eden trafik jandarması ekiplerince havadan yapılan 2 saatlik denetimde, kural ihlali yapan 35 sürücüye idari yaptırım para cezası uyguladı.