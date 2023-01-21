Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca “Kasten Öldürme” suçundan 30 Yıl hapis cezasıyla aranan İ.Ç., Antalya Çocuk İlamat Masasınca “Hırsızlık” suçundan 18 Yıl 9 Ay hapis cezasıyla aranan Y.Y. ,Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca “Hırsızlık” suçundan 17 Yıl 5 Ay hapis cezasıyla aranan T.D., Antalya Çocuk İlamat Masasınca “Kasten Öldürme” suçundan 10 Yıl hapis cezasıyla aranan M.S., Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Kasten Öldürme” suçundan 7 Yıl 9 Ay 22 Gün hapis cezasıyla aranan O.E. isimli firariler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya’da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda toplamda 84 yıl hapis cezaları bulunan 5 firari yakalandı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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