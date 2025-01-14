Antalya’da 6 bin 615 ticari taksiye ücretsiz panik butonlu araç takip ve kamera sistemi takılacak. Montaj işleminin 1 Mart tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle taksi sürücülerine yönelik hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarının artması üzerine hayata geçirilen panik butonu uygulaması hayata geçiriliyor. Sistemin kent genelinde faaliyet gösteren 6 bin 615 ticari taksiye 1 Mart tarihine kadar monte edilerek sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de ilke imza atıldı

Antalya’daki tüm taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasına başlandığını söyleyen Başkan Böcek, “Yerli yabancı yılda yaklaşık 27 milyon misafiri ağırlayan Antalya’mızda en önemli turizm elçilerimizden biri de şüphesiz taksi şoförü esnaf kardeşlerimizdir. Geldiğimiz süreçte; kadınlara, hayvanlara, çocuklara hatta yeni doğan bebeklere uygulanan ve maalesef her geçen gün artan toplumsal şiddet zaman zaman taksicilerimize de sıçramıştır. Taksi şoförleri ve yolcuların güvenliği için alınacak tedbirlerin noktasında uzun arttırılması süredir titizlikle çalışıyoruz. Yaptığımız

araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde, Türkiye’de birçok projede öncülük yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir ilke imza atıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Acil durumlarda merkeze iletilecek

Antalya Şoförler Odası ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgesini de esas alarak Antalya’da faaliyet gösteren toplam 6 bin 615 taksiye panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasını sağlayacaklarını belirten Böcek, “Proje sayesinde duraklarda izleme ve merkezinde, şoförler elektronik ortamda taksiler takip edilecektir. Trafik akışlarına göre yönlendirilecek, yol ve hava durumları da sürücüler ile paylaşılacaktır. Sistem hem araç içinde kayıt tutarken hem de merkezimizdeki sunucularımıza tutulan kayıtları aktaracaktır. Şoförler odamız ve Emniyet Müdürlüğümüz işbirliği ile araç içinde oluşan acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecektir. Kurulacak sistem beklenti ve ihtiyaçlara göre geliştirilebilecektir” ifadelerini kullandı.

Taksilere takılmaya başlandı

Ticari Taksi Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında takılması zorunlu olan panik butonlu araç takip ve kamera sistemi projesini hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye’de ilk ve tek olarak uygulama aşamasına geçtiklerini belirtti. Alkan, “Gazipaşa’dan Kaş’a faaliyet gösteren toplam 6 bin 615 adet taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarımızı ücretsiz olarak takmaya başladık. Kendisi de şoför esnaflığından gelen sayın başkanımız Muhittin Böcek, esnaf dostu olduğunu bir kez daha göstererek esnaflarımızın can güvenliğinin sağlanmasında dev bir adım atmış oldu” şeklinde konuştu.

Adli delil olarak değerlendirilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09.12.2024/922 tarih sayılı kararına istinaden, Antalya’daki ticari taksilere ilk cihazlar ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını söyleyen Alkan, “Bu kapsamda Antalya Şoförler Odamızda bir izleme merkezi kurulumu gerçekleştirilecektir. Hem duraklarımızda, hem odamızda elektronik haritalarımızda taksilerimizin lokasyon bilgilerini görebilecek, trafik akışlarına göre yönlendirebilecek, yol, hava durumlarını anında sürücülerimiz ile paylaşabileceğiz. Araçlarımızda 30 gün süre ile depolanacak kamera görüntülerimiz genel kolluk kuvvetlerimizce alınacak gerekli adli kararlar ile adli delil olarak değerlendirilebilecektir” dedi.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Şoförlerin ve yolcuların can güvenliğinin sağlanmasının öncelik alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bilgi işlem temsilcilerinin de projeye dahil edilerek geliştirilmesini sağladıklarını söyleyen Alkan, “Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve iş birliği ile araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, ambulans-itfaiye-kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine imkan sağlayacak alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşmuş bulunmaktadır” şeklinde konuştu.