Antalya’nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi’nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Vatandaşlar da damacana bidonları ile alevlerin söndürülmesi için destek verdi. Patlayan tüp nedeniyle panik yaşanmasına neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aileden evde kimse bulunmadığı için yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni belli olmazken olayla ilgili inceleme devam ediyor.