Antalya’nın simgelerinden tarihi Saat Kulesi’nde yaşanan duraklama sorunu güç kaynağı ile çözülecek.

Tarihi Kaleiçi girişi Kalekapısı bölgesinde yer alan Saat Kulesi’nin yenilenen saat mekanizması duraklama sorunuyla gündeme gelmişti. Elektrik kesintilerinden dolayı sıklıkla duran saat hakkında Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan (YİKOB) açıklama geldi. Saatin mekanizmasının yerleştirilmesinden itibaren çalışmasının düzenli olarak takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Saat mekanizmasının yerleştirilmesinden itibaren yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından mekanizmanın çalışması izlenmiş. Ancak elektrik kesintilerinden etkilendiği anlaşılınca güç kaynağı marifetiyle bu aksaklığın düzeltilmesine karar verilmiştir. En kısa sürede YİKOB tarafından güç kaynağı temin edilerek sorun giderilecek.”

3 milyon 600 bin liralık ödenekle restore edilen kulede; aslına uygun şekilde yenilenen saat mekanizmasının, kesintisiz çalışması için güç kaynağı eklenmesiyle sorunların çözülmesi bekleniyor.