Antalya Yat Limanı açığında, 1942 yılında batırılan St. Didier gemisine dalış gerçekleştiren profesyonel dalgıç ve eğitmen Hülya Doğan, gemi güvertesindeki mühimmatı ve bir silahı görüntüledi.

Antalya Yat Limanı açığında, 1942 yılında batırılan St. Didier gemisine dalış gerçekleştiren profesyonel dalgıç ve eğitmen Hülya Doğan, gemi güvertesindeki mühimmatı ve bir silahı görüntüledi.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı açıklarında 1942’de İngiliz savaş uçaklarınca batırılan ’St. Didier’ gemisi Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 15 metre derinlikte kıç kısmı ile başlayan batık, 30 metreye kadar ulaşıyor. Batığı son görüntüleyen kişi ise Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlere su altı yaşamını tanıtan profesyonel dalgıç ve eğitmeni Hülya Doğan (38) oldu. Doğan, batığın güverte kısmında bulunan silah, mermi yanı sıra farklı mühimmatları görüntüledi.

"Aynı ilk günkü gibi yerinde duruyor"

20 yıldır sualtını görüntülemek için dalış gerçekleştirdiğini belirten Hülya Doğan, “2 saate yakın her günüm su altında geçiyor. Antalya’ da birkaç tane dalış noktamız var. Bir tanesi Düden Şelalesinin döküldüğü yerdir. Kaleiçi’nde bulunan bu batık her zaman dalış gerçekleştirdiğimiz noktalardan bir tanesidir. Bilindiği gibi ’St. Didier’ gemisi ikinci dünya savaşından kalmadır. Bizler için inanılmaz güzel bir lokasyonda bulunuyor. Aynı ilk günkü gibi yerinde duruyor. Savaş malzemelerinin bulunması çok ilgi çekici oluyor. Bunları gören misafirlerimiz çok mutlu olarak yüzeye çıkıyorlar” açıklamasına yer verdi.